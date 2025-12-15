Una joven de 20 años no tuvo mejor idea que dejar encerrada a su hija, de solo 1 año, para irse a beber y bailar en una discoteca de Huancayo. Lo insólito de este caso es que al momento de querer regresar olvidó el nombre y ubicación del hotel donde estaba la bebé.

Hechos. En horas de la mañana del último domingo, Ana Cristina E.S.(20), acudió a la Comisaría de Familia de Huancayo, pidiendo apoyo para buscar a su hija A.C.S.E.(01), que se encontraba en el interior de un cuarto de hotel.

Los agentes notaron que la joven se encontraba en aparente estado de ebriedad y le pidieron más detalles de cómo habría terminado la niña, sola dentro de un hotel.

NO PUDO OCULTAR HABER ESTADO EN DISCOTECA

La joven tenía en la mano derecha un cintillo de haber ingresado a una discoteca, eso la terminó delatando por lo que precisó que la noche del último sábado dejó a la pequeña para acudir a la discoteca Esencia ubicada en el centro de Huancayo, sin embargo al querer regresar, olvidó el nombre y lugar del establecimiento de hospedaje.

Ante el riesgo que podía correr la menor, los agentes de Familia, iniciaron la búsqueda ingresando a decenas de hoteles de todo el cercado de la Ciudad Incontrastable, sin resultado positivo, por lo que empezaron por la zona periférica.

Tras más de dos horas de intensa búsqueda con el despliegue de varios efectivos, se dio con el hotel Olympus ubicado en el jirón Panamá, esquina con jirón Lima, cerca al Cementerio General.

La niña, estaba llorando desconsoladamente, dentro de la habitación 401. La madre de la menor, terminó siendo derivada a la dependencia policial para continuar con las diligencias.