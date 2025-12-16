Junín rindió un emotivo homenaje a 139 estudiantes que se destacaron en la etapa nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2025, dejando en alto el nombre de la región.

El reconocimiento, organizado por la Dirección Regional de Educación (DREJ), incluyó a los ganadores de disciplinas colectivas e individuales como handball, atletismo, tenis de mesa, voleibol, fútbol, paraatletismo, judo, futsal, natación, ajedrez y básquet. Además, tres atletas campeones nacionales representaron al país en el Sudamericano Escolar realizado en Paraguay.

Durante la ceremonia, el Lic. Alberto Enrique Pinto Vila, director de Gestión Pedagógica de la DRE Junín, felicitó a los 139 estudiantes y a los 56 docentes, entrenadores y delegados, que acompañaron a los jóvenes en su preparación y competencia.

Como muestra de reconocimiento, los deportistas recibieron relojes inteligentes, tomatodos y obsequios de una universidad y una empresa privada, destacando su esfuerzo, dedicación y logros deportivos.