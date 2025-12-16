Cuatro heridos deja violento choque entre combi y automóvil en Concepción

Un motociclista perdió la vida al chocar su unidad contra un un automóvil. El accidente se registró a la 1:00 horas del último domingo en el sector Chunchuyacu, carretera San Ramón - La Merced, Chanchamayo.

La víctima fue identificada como Luis Salgado Tunque, quien con su máquina se dio contra el automóvil Toyota Yaris de placa AHF-635, perteneciente a la empresa Líder.

Ambos vehículos quedaron con severos daños materiales. Al lugar llegaron efectivos de Serenazgo de la municipalidad de San Ramón, quienes en coordinación con la Policía procedieron con las diligencias de ley.

Las autoridades investigan las causas del accidente.