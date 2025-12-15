Cuatro personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito ocurrido la mañana del domingo 14 de diciembre, en la intersección de los jirones Ricardo Palma y Jorge Chávez, en la provincia de Concepción.

El choque se produjo alrededor de las 08:45 horas y habría sido ocasionado por el exceso de velocidad y la falta de señalización. En el lugar, agentes de Serenazgo encontraron una combi de pasajeros de placa W3W-299 y un automóvil de placa A0W-619 con daños materiales de consideración.

A consecuencia del impacto, Julio Rivadeneira (62), Danusca Limache (20), Herlinda Jáuregui (76) y Maylis Limache (18) sufrieron múltiples lesiones, por lo que fueron trasladados al Centro de Salud David Guerrero Duarte para recibir atención médica.

Ambas unidades fueron puestas a disposición de la Policía Nacional, que inició las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.