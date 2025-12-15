Un varón de entre 30 y 40 años de edad, fue hallado sin vida dentro de un canal de riego en el centro poblado de Huari, en el distrito de Huancán.

La víctima que vestía una casa impermeable color negro, pantalón plomo y polo naranja, habría sido arrojado desde un vehículo, tras recibir un golpe certero en la cabeza, que le quitó la vida.

Fueron vecinos del jirón Yachayhuasi, en Huari, los que alertaron del cadáver.

Según las primeras investigaciones de Seincri, de la comisaría de Chilca, la víctima fue llevada hacia ese lugar en estado inconsciente. La Divincri y Fiscalía continuarán con las diligencias.