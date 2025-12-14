Los limpiadores, ayudantes de cocina, técnicos administrativos y contables figuran entre los trabajadores más vulnerables frente al avance de la automatización y la inteligencia artificial generativa en el Perú. Así lo advierte un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que analiza cómo las nuevas tecnologías podrían reemplazar o transformar diversas ocupaciones en el mercado laboral nacional.

La investigación, elaborada por el Centro de Investigación y Desarrollo del INEI a partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), señala que la automatización tradicional afecta principalmente a empleos con tareas manuales y repetitivas.

Entre las ocupaciones más expuestas se encuentran los limpiadores y asistentes de oficinas y hoteles, ayudantes de cocina, empleados de control y abastecimiento, y estibadores. En contraste, docentes, tejedores a mano, reparadores de costura y especialistas en belleza presentan baja exposición a este tipo de reemplazo tecnológico.

En cuanto a la inteligencia artificial generativa, el estudio señala que los trabajos técnico-administrativos del sector formal son los más expuestos, especialmente técnicos en administración, contabilidad y derecho, instructores en tecnología de la información y programadores.

El informe revela que el 20% de los trabajadores a nivel nacional está expuesto a la automatización tradicional y el 24,1% a la IA generativa.