Cuatro establecimientos de giros especiales que operaban de manera irregular fueron sancionados por la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), tras un operativo de fiscalización que detectó serias deficiencias en seguridad y ausencia de licencias de funcionamiento.

Como medida cautelar, se dispuso la clausura de un local clandestino ubicado en la av. Daniel A. Carrión, que funcionaba como salón de recepciones sin autorización municipal. De igual forma, un night club situado en el jr. Tacna N.° 171 fue intervenido por no contar con licencia, procediéndose a la retención de diversos bienes y al inicio de su proceso de clausura.

Durante la intervención también se sancionó al karaoke Boxes, en el jr. Junín N.° 182, por ampliar su área sin permiso, alterando las condiciones de su certificado ITSE. Asimismo, el restobar El Encanto, ubicado en el jr. Moquegua, fue fiscalizado por operar como peña, contraviniendo el giro autorizado.

La comuna wanka señaló que continuará realizando operativos inopinados para corregir irregularidades y salvaguardar la seguridad de la población.