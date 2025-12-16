MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huanuco/sequia-pone-en-riesgo-300-hectareas-de-cultivos-en-san-agustin-de-cajas-noticia/

El espíritu navideño invadió los corazones de un grupo de obreros de mantenimiento del parque y jardines de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que elaboraron una réplica idéntica de la Catedral de Huancayo, en arcilla y tejas. La obra está colocada, como parte del nacimiento del Niño Jesús, que fue levantado en el parque Huamanmarca y que es el atractivo sobre todo de los niños.

Wilder Carhuallanqui Palacios, Gutmar Mendoza Muñóz, Orlando Rivera Eulogio, Samuel Véliz Carbajal y Cirilo Guerra Bernardillo son los obreros encargados de cada detalle del nacimiento.

“La Catedral de Huancayo, la hemos elaborado en base a arcilla y palos, hemos elaborados adobes pequeños para edificar la iglesia. A diario trabajamos en la limpieza de parques y jardines y observamos lo hermosa que es la Catedral y nos decidimos a diseñarla y concretar esta obra”,

El trabajo del monumento arquitectónico con múltiples detalles, demoró un mes y las dimensiones de la obra son de un metro de ancho, largo un metro y medio y una altura un metro con 80 centímetros. Cuenta con las torres de los campanarios, su fachada clásica.

DESTACA. El arzobispo de Huancayo, monseñor Luis Alberto Huamán Camayo, destacó con gratitud el gesto de los trabajadores. Para el pastor de la Iglesia huancaína, este detalle expresa fe, identidad y profundo amor por lo sagrado. “Nuestra Catedral es la casa del Señor, es el lugar que acoge al Niño Jesús y donde nace; qué bonito que lo hayan replicado”, exclamó al sostener que esto refleja el cariño y la fe del pueblo huancaíno.

“Es un signo de cómo nuestras tradiciones mantienen viva la esperanza y nos recuerdan que Dios nace en medio de su pueblo”, afirmó.

Los obreros también elaboraron la réplica del arco de la plaza Constitución, que será el lugar del Nacimiento del Niños Jesús, el 24 de diciembre. Otros detalles del nacimiento varias casas de adobe y teja. Además, han utilizado musgos y arbustos que trajeron desde Acopalca, para embellecer el paisaje andino. El techo del enorme nacimiento es elaborado en ichu, que también trajeron de los cerros de Acopalca, que es la comunidad más cercana al nevado Huaytapallana. Por el medio de ven los ríos que nacen de los glaciares.

Wilder Carhuallanqui invitó a la población a apreciar el nacimiento del niño Jesús en los andes peruanos. El obrero se siente orgulloso, que los niños, jóvenes y adultos muestren aprecio su trabajo y el de sus compañeros. Una vez que concluya la Navidad y Reyes Magos, los obreros esperan que la obra que hicieron se conserve y exhiba en un lugar especial.