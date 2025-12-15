Un hombre fue sentenciado a 35 años de prisión efectiva por atentar contra la integridad sexual de una menor de 14 años en el distrito de Chacapalpa, provincia de Yauli, región Junín.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yauli durante el juicio oral, tras demostrarse que el sentenciado aprovechó la confianza que tenía con la víctima para cometer los hechos entre los años 2020 y 2024. El fiscal provincial Paul Manuel Canchari León sustentó las pruebas ante el Juzgado Penal Colegiado subespecializado en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Huancayo.

Según la investigación fiscal, el condenado realizó acercamientos indebidos y posteriormente continuó el hostigamiento mediante mensajes, hasta concretar los hechos en reiteradas oportunidades, aprovechando la ausencia de terceros. Tras conocerse lo ocurrido, la madre de la menor denunció el caso, permitiendo el inicio de las investigaciones.

Además de la pena privativa de libertad, el Poder Judicial dispuso el pago de una reparación civil a favor de la víctima y el internamiento del sentenciado en un establecimiento penitenciario que designe el INPE.