Un peatón perdió la vida tras ser embestido por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, en un hecho ocurrido en la Carretera Central, a la altura del distrito de Sicaya, durante la madrugada de ayer.

La víctima fue identificada como Alan Ráez Tito, de 39 años, quien caminaba por la zona sin advertir el peligro cuando fue atropellado. El conductor responsable no se detuvo para auxiliarlo y abandonó el cuerpo en el asfalto, según informaron fuentes policiales.

PNP confirmó el fallecimiento

Usuarios de la vía que se toparon con el cuerpo del peatón alertaron a la comisaría del distrito de Sicaya. Los efectivos policiales que acudieron al lugar confirmaron el deceso.

Posteriormente, el cuerpo de Alan Ráez fue trasladado a la morgue de Hualhuas, donde se realizan las diligencias de ley.

Investigación por homicidio culposo

La Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de la Policía Nacional del Perú asumió el caso y realiza las investigaciones para identificar, ubicar y capturar al conductor fugitivo, quien es buscado por el presunto delito de homicidio culposo.

De acuerdo con las primeras indagaciones, la víctima fue atropellada cuando cruzaba la pista.

Familiares lamentan la tragedia

Familiares de Alan Ráez señalaron que la víctima era hijo de un conocido locutor de Radio Escala de Oro. Indicaron que salió de su vivienda y, al parecer, cuando retornaba a casa ocurrió el fatal accidente.

El hecho ha generado consternación entre sus allegados y vecinos de la zona.

Otro accidente dejó dos heridos en la vía Yauyos–Chupaca

En un hecho distinto, se registró otro accidente de tránsito en el kilómetro 152+500 de la carretera Yauyos–Chupaca, en el sector de Chaquicocha.

El camión de placa W1G-877, conducido por Johan Casas Llanco (22), chocó frontalmente con el vehículo de placa S1X-867, manejado por Alex Carranza Huaripata (26).

Como consecuencia del impacto, ambos conductores resultaron heridos. Casas Llanco presentó politraumatismo, mientras que Carranza Huaripata sufrió contusiones. Ambos fueron evacuados a una clínica de Huancayo para recibir atención médica.