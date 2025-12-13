El extranjero Jesús Mújica (26) fue condenado a siete años, nueve meses y 23 días de prisión por el delito de robo agravado en grado de tentativa, tras un juicio llevado a cabo por la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo. Esta es la primera sentencia obtenida por la Unidad Piloto de Flagrancia en la ciudad.

El 24 de noviembre de 2025, Mújica interceptó a una joven en la intersección de las calles Ciro Alegría y Mariátegui, en el distrito de Chilca, y bajo amenazas le robó su celular. Sin embargo, la víctima pidió ayuda y un policía que pasaba por la zona persiguió al acusado hasta lograr capturarlo. El ladrón intentó deshacerse del celular, pero fue detenido y posteriormente reconocido por la víctima.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian agresión de conductor contra escolar en plena vía pública de Huancayo

La fiscal adjunta Flor Morales Bruno presentó pruebas sólidas contra el sentenciado, quien contaba con antecedentes por hurto agravado y otros delitos. Además de la pena privativa de libertad, el extranjero deberá pagar una reparación civil a la víctima. La condena será cumplida en el penal de Huancayo.