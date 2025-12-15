A vísperas del 66.º aniversario de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), el rector interino César Ortiz afirmó que su gestión se centra en asegurar la continuidad de las actividades académicas y administrativas hasta la entrega de su cargo a las nuevas autoridades.

“Estamos haciendo un trabajo en equipo que nos permite conocer un poco más la profundidad de la realidad de nuestra universidad”, señaló. Entre las medidas más inmediatas, el rector indicó que el proceso de nombramiento de docentes se ha suspendido para garantizar transparencia. “El Consejo Universitario ha suspendido esa actividad para que haya una mayor transparencia, porque se han presentado algunos vicios en ese proceso”, precisó. Además, reafirmó la importancia de mantener la planificación académica y administrativa, así como la preparación de proyectos de investigación para el próximo año.

Por otro lado, la construcción del pabellón de Ingeniería Civil y Arquitectura continúa paralizada. “Estamos en pleno proceso de análisis con la contratista y nuestra institución para ver en qué estado está el proyecto; nuestro objetivo es que se reinicie lo más antes posible para que en abril los jóvenes estén estudiando en sus nuevas aulas”, aseguró.

“Entre los años 2021 y 2025, la UNCP ha publicado 523 artículos científicos indexados en Scopus, un incremento del 71,7 % respecto al quinquenio anterior”, afirmó la autoridad, destacando que la UNCP ingresó por primera vez al Ranking SCImago 2025, ubicándose entre las cinco primeras universidades públicas del país. Además, la universidad desarrolla más de 200 proyectos de investigación, innovación y emprendimiento, con docentes investigadores inscritos en el Renacyt.