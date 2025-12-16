Un momento de profunda emotividad se vivió durante la ceremonia de promoción “Estudiantes comprometidos para alcanzar el éxito 2025” del colegio Mariscal Cáceres, nivel secundario, en la ciudad de Atalaya, zona fronteriza con Satipo.

Durante el tradicional baile de promoción, una de las integrantes de la promoción, identificada como Aiko, rindió un sentido homenaje a su madre fallecida, al bailar el “Tiempo de vals” acompañada del retrato de su progenitora, quien había fallecido hace menos de un mes.

Un gesto que conmovió a toda la comunidad educativa

El acto, cargado de simbolismo y fortaleza emocional, captó de inmediato la atención del público asistente. Padres de familia, docentes y compañeros no dudaron en registrar el momento con fotografías y videos, mientras la estudiante avanzaba en la pista sosteniendo la imagen de su madre.

La escena generó un profundo impacto entre los presentes, quienes respondieron con aplausos y muestras de solidaridad, reconociendo el valor y la entereza de la joven en un momento especialmente doloroso de su vida.

Gratitud, amor y perseverancia

El homenaje fue interpretado como un logro personal dedicado a su madre, reflejando el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso de la estudiante por culminar su etapa escolar pese a la reciente pérdida.

El gesto transformó la ceremonia en un espacio de reflexión y sensibilidad, recordando que detrás de cada logro académico existen historias de lucha, amor y sacrificio que inspiran a toda la comunidad educativa.

No faltaron las lágrimas entre algunos asistentes, quienes conocían la relación cercana y ejemplar que madre e hija compartieron en vida, vínculo que hoy es valorado y reconocido por propios y extraños.