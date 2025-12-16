Nueve meses de prisión preventiva dictó el Poder Judicial contra Juan Virgilio Garay Arca (35), investigado por el presunto feminicidio de su conviviente Cesia Karem Martínez Ibarra (25), ocurrido en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo.

De acuerdo con las investigaciones, la madrugada del 1 de diciembre de 2025 la joven decidió terminar la relación y comenzó a recoger sus pertenencias, momento en el que se produjo una violenta discusión. El ataque le causó la muerte en el lugar.

Luego del hecho, el acusado habría intentado borrar evidencias trasladando el cuerpo fuera de la vivienda y deshaciéndose de los restos en una zona cercana, lo que motivó un amplio despliegue policial y fiscal para reconstruir lo ocurrido.

TE PUEDE INTERESAR: Junín celebra el triunfo de sus campeones escolares en los JEDPA 2025

Con los elementos recabados en las primeras diligencias, se dispuso la medida de prisión preventiva. El investigado fue trasladado al penal de Río Negro, en Satipo, donde afrontará el proceso mientras continúan las indagaciones.