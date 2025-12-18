La Fiscalía Provincial de Huancayo, a cargo del fiscal Alberto Vicente Moreno Huaccho, dispuso aperturar diligencias preliminares contra el coronel, jefe de la División de Sanidad de la Policía Nacional del Perú en Huancayo, así como contra la servidora Rocío Aliaga Shulca, por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en agravio del Estado.

La investigación se enmarca en el caso de la intervención al fiscal provincial Carlos Rodrigo Mera Palomino, ocurrida el 11 de diciembre de 2025, cuando fue intervenido por presunta conducción en estado de ebriedad.

Según el denunciante, Emiliano Ramos, durante el procedimiento se habría ordenado un primer examen de dosaje etílico cuyo resultado fue positivo; sin embargo, posteriormente se dispuso una segunda prueba, la cual arrojó resultado negativo. A criterio del denunciante, ello evidenciaría una presunta manipulación del procedimiento con la finalidad de favorecer al intervenido.

De acuerdo con la disposición fiscal, se ordenó la recopilación del acta de intervención, la declaración indagatoria, así como la revisión de los videos de seguridad del interior de la Sanidad de la Policía Nacional, además de todas las diligencias que resulten útiles, pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Las diligencias buscan determinar la posible responsabilidad penal de los investigados y establecer si se produjeron irregularidades durante el procedimiento de intervención.