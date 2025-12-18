Estamos a pocos días de culminar el año escolar y la temporada se presta para algunos abusos y malas prácticas de algunas instituciones educativas. La más común es que en colegios particulares se prohíbe que los alumnos que no han pagado pensiones —o tuvieran alguna deuda— rindan los exámenes finales, práctica que, según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), se encuentra completamente prohibida.

Karina Alvarado, jefa zonal del Indecopi en Junín, explicó que durante el mes de diciembre los colegios suelen exigir la pensión adelantada, a pesar de que el Código de Protección y Defensa del Consumir establece que se deben pagar las pensiones por servicios ya prestados; es decir los padres pueden pagar las pensiones hasta el último día de clases, cuando el colegio haya cumplido con el mes de enseñanza.

“El padre de familia tiene oportunidad de pagar las pensiones hasta el último día de clases y no solo los primeros días, como muchos colegios vienen exigiendo; eso está prohibido y es sancionado por el Indecopi”, expresó.

La funcionaria alertó que —para presionar y exigir los pagos— los colegios suelen incurrir en prácticas intimidatorias; estas terminan por afectar la dignidad del estudiante y perjudicar su desarrollo académico. Las más comunes: restringir el acceso a las plataformas educativas o, más grave, impedir que los alumnos rindan las evaluaciones.

“Dicen: ‘Si el padre de familia no paga la pensión, su menor hijo no va a poder rendir las evaluaciones’. Los otros niños están rindiendo sus exámenes y los que no han pagado son retirados del salón. Esas circunstancias afectan el servicio educativo al niño”, explicó Karina Alvarado.

A pesar de ser una práctica muy común —y hasta normalizada—, se han aplicado solo dos sanciones en los últimos años, pues la cantidad de denuncias también es mínima; en un lapso de cinco años apenas se han registrado una veintena. La funcionaria del Indecopi explica que los padres no suelen denunciar estos abusos por temor a represalias.

“Si no hay muchas denuncias es por temor a que el colegio pueda actuar contra ellos o contra sus menores hijos. La preocupación es válida, pero les decimos a los padres que también recibimos denuncias anónimas”, explicó.

Los padres que se enfrenten a este tipo de prácticas intimidatorias (prohibición de rendir exámenes, retiro de clases, negativa de entregar boletas de notas, exhibiciones públicas de deudas, entre otras que dañen la dignidad del menor) pueden denunciar anónimamente a las instituciones particulares a través de la web Reclama Virtual, donde se garantizará la protección de sus datos personales.

De otro lado, los colegios particulares sí pueden tomar algunas acciones contra los padres de familia que no paguen sus pensiones a tiempo, siempre y cuando hayan sido consideradas en los contratos y no vulneren los derechos de los escolares. Por ejemplo, se pueden aplicar intereses moratorios, impedir la ratificación de matrículas al próximo año y otras acciones del ámbito civil.