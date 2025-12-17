Siete meses de prisión preventiva dictó el Poder Judicial contra Josué Mantari Ramos (21), investigado por los presuntos delitos contra la libertad sexual y por desobediencia a la autoridad, en agravio de su exconviviente de 18 años, en un hecho ocurrido en la ciudad de Huancayo.
MIRA ESTO: Huancayo: A golpes mataron a padre de dos hijas y le robaron dinero
De acuerdo con la investigación, el hecho se registró la madrugada del 12 de diciembre, cuando el imputado ingresó a la vivienda donde la joven alquilaba un cuarto. Pese a tener medidas de protección que le prohibían acercarse a la víctima, el sujeto habría actuado motivado por celos, agrediéndola físicamente y causando lesiones de consideración.
Tras lo ocurrido, la víctima logró comunicarse con su madre, quien alertó a la Policía. Minutos después, efectivos policiales intervinieron al investigado en su centro de trabajo, ubicado en el centro de Huancayo, y lo trasladaron a la Divincri para las diligencias correspondientes.
TE PUEDE INTERESAR: En inspección a Jr. Cajamarca detectan uso de cable mellizo y conexiones peligrosas
El requerimiento fue sustentado por la Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, que presentó elementos de convicción sobre la presunta responsabilidad del acusado. Con la medida dictada, el investigado permanecerá recluido mientras continúan las investigaciones del caso.