Siete meses de prisión preventiva dictó el Poder Judicial contra Josué Mantari Ramos (21), investigado por los presuntos delitos contra la libertad sexual y por desobediencia a la autoridad, en agravio de su exconviviente de 18 años, en un hecho ocurrido en la ciudad de Huancayo.

De acuerdo con la investigación, el hecho se registró la madrugada del 12 de diciembre, cuando el imputado ingresó a la vivienda donde la joven alquilaba un cuarto. Pese a tener medidas de protección que le prohibían acercarse a la víctima, el sujeto habría actuado motivado por celos, agrediéndola físicamente y causando lesiones de consideración.

Tras lo ocurrido, la víctima logró comunicarse con su madre, quien alertó a la Policía. Minutos después, efectivos policiales intervinieron al investigado en su centro de trabajo, ubicado en el centro de Huancayo, y lo trasladaron a la Divincri para las diligencias correspondientes.

El requerimiento fue sustentado por la Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, que presentó elementos de convicción sobre la presunta responsabilidad del acusado. Con la medida dictada, el investigado permanecerá recluido mientras continúan las investigaciones del caso.