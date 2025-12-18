



El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, a cargo de la fiscal provincial Patricia Ángela Toribio Rivera, logró 14 años de pena privativa de la libertad para Félix Raciel Peve Laureano y Enoc Zambrano Ospinal en su condición de coautores del delito de robo agravado en agravio de Olinda S. R. ocurrido en el sector de Sangani, distrito de Perené.

El hecho ocurrió el 07 de abril 2025, los sentenciados en complicidad con una persona no identificada, interceptaron a la agraviada en la Av. Porvenir Mirichay, Enoc Zambrano Ospinal de manera violenta le propinó un codazo en la cara, mientras que, Félix Raciel Peve Laureano la sujetó violentamente del cabello para arrebatarle su cartera que contenía un celular, tarjetas de crédito, dinero y demás, para luego huir del lugar en una motocar.

CAPTURADOS

Tras la fuga, creían que la comisión del delito quedaría impune, pero se equivocaron. Rápidamente el caso fue derivado a la policía y consiguientemente a la fiscalía especializada.

La fiscal provincial Patricia Toribio inició las diligencias urgentes e inaplazables y presentó el acta de intervención policial, acta de situación de vehículo menor, acta de deslacrado de visualización de video CD, declaración de la víctima y testigos, entre otros, elementos contundentes para que el juzgado a cargo emita un dictamen drástico en contra de ambos sujetos, que prácticamente no tenía salida para rechazar las acusaciones.

CONDENA EJEMPLAR

De esa manera, el representante del Ministerio Público logró que el Juzgado Penal Colegiado de La Merced, declare la sentencia de 14 años de pena privativa de libertad efectiva contra Félix Peve y Enoc Zambrano. Tras hallarles culpables los hoy sentenciados deberán pagar mil cuatrocientos soles por concepto de reparación civil.

Los sentenciados se encuentran recluidos en el penal de Chanchamayo, y, de no ocurrir un hecho a su favor, saldrían de prisión el año 2039, cargando el peso de la culpa y del delito.