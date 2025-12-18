Un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un camión en la intersección de las avenidas Deustua y Huancavelica, en Huancayo. Testigos indicaron que la víctima, quien tenía el hábito de consumir alcohol con frecuencia, quedó tendido en la vía tras el accidente.

El conductor del vehículo pasó por el estómago y la cabeza del peatón, provocando su muerte inmediata. La Policía Nacional cubrió el cuerpo y bloqueó el tránsito para acordonar la zona mientras se realizaban las diligencias.

El cadáver fue posteriormente levantado por la Policía y el Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.