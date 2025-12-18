Una intensa tormenta eléctrica causó tragedia en Jauja la tarde del miércoles: un agricultor murió fulminado por un rayo mientras fumigaba su sembrío de papas, y otra mujer resultó afectada por la descarga, aunque logró sobrevivir.

MIRA ESTO: Congresista David Jiménez confirma financiamiento del puente Kimiri en Junín

La víctima fue identificada como Nilton Palacios Cerrón (38), quien trabajaba en el anexo de Chocón, camino al anexo de Huancas. Según las primeras investigaciones, se encontraba alejado del grupo de peones y al intentar responder llamadas en su celular recibió la descarga eléctrica que le provocó la muerte instantánea. La Policía y el Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras familiares llegaban al lugar entre lágrimas, entre ellos Silvia Esteban Manyari, madre de sus hijos.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: A golpes mataron a padre de dos hijas y le robaron dinero

En otro hecho, la agricultora Zenaida Rodríguez (53) sufrió una descarga mientras pastoreaba a sus animales en el distrito de Janjaillo. La mujer quedó inconsciente, pero fue auxiliada por pobladores y trasladada a su domicilio, logrando recuperarse.

Las autoridades advierten a la población sobre los riesgos de exponerse al aire libre durante tormentas eléctricas y llaman a extremar precauciones para evitar más tragedias.