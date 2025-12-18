Una camioneta que bajó sin control por una pendiente convirtió la mañana de este jueves en una escena de terror en Pichanaqui. El vehículo impactó a varias mototaxis y motocicletas en la avenida 1 de Mayo, dejando dos fallecidos y más de una docena de heridos.

El hecho se registró alrededor de las 9:13 a. m. Testigos relataron que la unidad recorrió varias cuadras embistiendo todo a su paso hasta detenerse cerca de la plaza principal. Entre las víctimas mortales figuran Getrudis Quichca Baltazar (49) y Máximo Huamán Navarro (54). Los heridos fueron trasladados al Hospital de Pichanaqui; uno de ellos fue evacuado a Huancayo por la gravedad de sus lesiones.

El conductor, Gustavo Asto Gonzales, fue detenido por la Policía. Se investiga una posible falla mecánica y no se descarta consumo de alcohol. Vecinos cuestionaron la falta de controles, mientras las autoridades continúan con las diligencias.