Mediante un operativo fue clausurada una taberna clandestina que funcionaba en el noveno piso del hotel Zaniah, en el centro de Huancayo, donde se vendían bebidas alcohólicas sin licencia ni certificado de seguridad.

El local fue intervenido cuando albergaba a varios jóvenes en un ambiente no autorizado. Durante la fiscalización, el administrador puso resistencia y agredió a un agente de Serenazgo, lo que agravó su situación legal.

La Municipalidad Provincial de Huancayo retuvo bienes, levantó actas de infracción y ordenó la clausura temporal del establecimiento por representar un riesgo para la seguridad y el orden público. Las autoridades anunciaron que continuarán los operativos contra locales informales en la ciudad.