Diez salones de belleza ubicados en el Centro Comercial Constitución fueron multados tras detectarse que usaban productos vencidos en sus procedimientos estéticos, exponiendo la salud de sus clientes. Los fiscalizadores verificaron el uso de esmalte para uñas, queratina, tintes, bótox capilar y otros productos estéticos caducados hace dos años.

El operativo fue dirigido por la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) y coincide no solo con la temporada navideña, sino con la masiva realización de fiestas de promoción y graduaciones, lo que implica que a diario cientos de huancaínos acuden a realizarse cortes, peinados y otros tratamientos sin saber que exponen su integridad.

“Muchos de estos productos que entran en contacto con la piel, manos, cejas, etc., y están caducados desde el 2023 y 2024. Las personas vienen para mejorar su apariencia, pero pueden salir peor”, alertó Jesús Vila Retamozo, responsable de la Unidad de Bromatología.

El funcionario alertó que los clientes son expuestos a intoxicaciones, alergias, enrojecimientos y otras complicaciones, pues un producto vencido no mantiene sus propiedades.

“A los ciudadanos que acudan a estos locales, pidan la fecha de vencimiento de los productos que van a ser usados en su cuerpo”, exhortó finalmente.

Los diez locales, ubicados todos en el cuarto piso del céntrico establecimiento, fueron sancionados con una multa equivalente al 15% de la UIT.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: técnico irá a prisión preventiva por ataque físico y sexual a su exconviviente

Durante la intervención se detectó que varios locales cerraron sus puertas para evitar la fiscalización, lo cual será tomado en cuenta en futuras intervenciones, advirtieron las autoridades.