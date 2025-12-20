MIRA ESTO: Ocho comercios sancionados por ocupar pistas y veredas en Huancayo

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-decomisan-50-kilos-de-carne-en-mal-estado-listos-para-la-venta-noticia/

Aún no empiezan las ferias navideñas en Huancayo, pero la congestión ya se agudiza en diversos puntos del damero comercial, debido a la gran cantidad de personas que a diario acuden a comprar regalos, alimentos y hasta mercadería para sus negocios y productos para las canastas navideñas. El gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Huancayo, Jorge Quispe, señaló que en los últimos días la congestión vehicular se incrementó.

plan. Ante el caos, explicó que implementarán un plan de desvío vehicular, por la realización de la feria navideña. Los vehículos de transporte público que circulaban por el jirón Cajamarca, el día que inicie la feria es decir el 24 de diciembre, tendrán que ir el jirón Tarapacá. Además se reforzará el control en la calle Real, la avenida Ferrocarril y el jirón Áncash. “En estos días nos quedamos atrapados en la avenida Ferrocarril de 40 minutos a una hora, dicen que van a desviar las rutas, el 24 de diciembre será peor, esperamos que ese día no falten policías para que pongan orden”, dijo Anderson Osores de la empresa Huaytapallana. Los inspectores de tránsito y transporte están en operativos constantes a los vehículos informales.

Un total de 100 mil vehículos integran el parque automotor de Huancayo, en el transporte masivo, de carga y particular.