Un choque frontal entre dos vehículos ocurrido la madrugada del 21 de diciembre de 2025 dejó una persona fallecida en la carretera Central, a la altura del kilómetro 40+400, en el tramo Pasco–La Oroya, jurisdicción de la región Junín.

La víctima fue identificada como Henry Cayo Bautista Canto, conductor del vehículo de placa AYY-722, quien perdió la vida a consecuencia del violento impacto. El accidente se registró aproximadamente a las 02:30 horas.

La colisión se produjo con el vehículo de placa AJR-856, conducido por Antoni Edgardo Lambruschini Bazán, quien resultó herido y fue auxiliado por personal de emergencia.

Hasta el lugar del siniestro llegaron efectivos de la Policía de Carreteras, quienes realizaron las diligencias de ley, incluido el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue judicial. Asimismo, una grúa procedió al remolque de las unidades vehiculares involucradas.