En el distrito de Marco, en la provincia de Jauja, 250 pobladores se encuentran ya dos días sin agua potable (sábado 20 y domingo 21 de diciembre). Debido a la falta del líquido elemento, los afectados vienen realizando sus reclamos a las autoridades ediles del distrito, quienes no dan razón alguna del corte de agua.

“Nos responden que no saben nada. Actualmente la administración del agua potable se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital de Marco”, afirmó el subprefecto distrital, Jherson Briceño Fabián.

“Se hace el llamado, a las autoridades ediles de Marco, con el fin de que se restablezca el agua potable, ya que como pobladores y seres humanos necesitamos el agua potable para asearnos, lavar ropa y las amas de casa preparar los alimentos, el agua es de vital importancia para la subsistencia de nuestra vida”, complementó Briceño Fabián.

El agua potable para Marco y sus anexos es captado en el manantial de “Cuñoc”, en el centro Poblado de Yanamarca, distrito de Acolla, llevado por tuberías por el distrito de Tunanmarca, Marco y anexos. Según mencionó el subprefecto Jherson Briceño, en Tunanmarca el agua está saliendo normal.

“En Marco y sus anexos de Tragadero y una parte de Muquillanqui, no llega desde hace dos días, la población está a secas, se encuentran muy incómoda haciendo su reclamo y nadie le da una respuesta exacta”, finalizó la autoridad.