Orgullo es lo que más se respira en el distrito de Orcotuna, luego de que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) incluyera al lechón orcotuneño como parte del inventario nacional de recursos turísticos y quedara reconocido no solo como un plato típico de la región Junín, sino también del país.

Los orcotuneños son enfáticos y directos al señalar que en sus tierras nació el lechón, consumido tradicionalmente en esta y otras partes del Valle del Mantaro, como la provincia de Chupaca.

“Acá ha nacido el lechón. Nuestros antepasados iban a vender a Chupaca, San Jerónimo y otros lugares; allá buscaban a personas para que les ayudaran. De allí ellos empezaron a trabajar con el lechón”, afirma orgulloso Donald Contreras, alcalde de Orcotuna.

Las lechoneras, por su parte, también defienden este origen.

“Esto viene de nuestros antepasados, de nuestras abuelas. Orcotuna es el único pueblo que sale a diferentes sitios a vender lechón: Sicaya, Santa Rosa, San Jerónimo. Solo Orcotuna les hace comer su rico lechón”, dice doña Cledy Anglas Ledesma, quien se dedica a este oficio hace 50 años.

RECETA SECRETA

Las herederas de esta tradición guardan bajo siete llaves la receta exacta de su lechón, pero sí revelan que usan lechones y chanchos “serranitos”, además de que el proceso de cocción es minucioso.“Primero es el horno, 100% artesanal. Después se beneficia al chanchito, para luego aderezarlo. La cocción es de por lo menos ocho horas”, relata la experta lechonera.

La cosa no acaba allí: un buen lechón, dicen, debe ser acompañado correctamente.

“Toda lechonera debe tener su pancito, su matecito, su papita y su canchita. Con esos ingredientes se come rico el chanchito”, cuentan las experimentadas maestras culinarias.

Plato se acompaña con cancha, papa y pan.

CENA NAVIDEÑA

Con la inclusión del lechón como recurso turístico nacional, Orcotuna espera que este plato esté presente en la cena navideña del Valle del Mantaro. Para una familia mediana, un chencho entero puede costar entre 300 y 350 soles. Y si la familia es pequeña, a través de porciones o kilos —que también se ofrecen en el distrito—, se puede disfrutar de una deliciosa comida para estas fiestas.

El lechón orcotuneño se vende tradicionalmente en la Carretera Central, pero ha logrado llegar exitosamente a Huancayo, Jauja, Concepción e incluso Lima, siempre con su particular estilo.

El debate está sobre la mesa: Orcotuna defiende que el lechón original del Valle del Mantaro nació en sus tierras y hoy su platillo es reconocido por el Mincetur.