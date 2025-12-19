Seis avícolas ubicadas en los alrededores del Mercado Modelo fueron multadas luego de que la municipalidad decomisara 39 pollos en mal estado, tras una denuncia ciudadana.
MIRA ESTO: Pichanaqui: Camioneta desciende sin control, mata a dos y deja 12 heridos/Lista de heridos
El operativo se realizó en el jirón Mantaro, donde fiscalizadores detectaron aves con signos evidentes de descomposición y valores de pH fuera de lo permitido. En uno de los locales también se encontraron rastros de roedores en el área de almacenamiento.
TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: conductor de combi rapta y abusa de una alumna de 12 años que iba a Sapallanga
Los productos fueron incautados de inmediato y los establecimientos recibieron multas de hasta el 20 % de la UIT. Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos para evitar la venta de alimentos no aptos para el consumo.