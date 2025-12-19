Seis avícolas ubicadas en los alrededores del Mercado Modelo fueron multadas luego de que la municipalidad decomisara 39 pollos en mal estado, tras una denuncia ciudadana.

El operativo se realizó en el jirón Mantaro, donde fiscalizadores detectaron aves con signos evidentes de descomposición y valores de pH fuera de lo permitido. En uno de los locales también se encontraron rastros de roedores en el área de almacenamiento.

Los productos fueron incautados de inmediato y los establecimientos recibieron multas de hasta el 20 % de la UIT. Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos para evitar la venta de alimentos no aptos para el consumo.