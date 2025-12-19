Ocho establecimientos comerciales fueron multados y sancionados durante un operativo sorpresa de la Municipalidad Provincial de Huancayo por ocupar indebidamente la vía pública, poniendo en riesgo a peatones y conductores.

La intervención se realizó en las prolongaciones Cajamarca, Huánuco y Tarapacá, donde se incautaron objetos y mercadería colocados de forma indebida en la vía pública. Entre los locales intervenidos figuran tiendas de abarrotes y ferreterías, que además podrían ser clausuradas temporalmente.

En uno de los casos, fiscalizadores hallaron tanques de agua de gran tamaño ocupando gran parte de la vereda y la calzada. La municipalidad informó que los comerciantes ya habían sido advertidos y anunció que los operativos continuarán en otros sectores de la ciudad.