Un trágico accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de ayer en el distrito de Pichanaqui dejó al menos dos personas fallecidas, unos doce heridos y cuantiosos daños materiales.

El hecho se registró cuando una camioneta roja descendió a excesiva velocidad desde el sector José Carlos Mariátegui (parte alta), por la avenida 1.º de Mayo, atropellando a todo lo que encontraba a su paso.

LOS FALLECIDOS

En su loca carrera el vehículo impactó violentamente contra una mototaxi de color amarillo, provocando que la unidad y sus ocupantes fueran lanzados por los aires. Aquí habrían fallecido dos personas: Máximo Huamán Navarro y Gertrudis Quispe Baltazar.

Camioneta no activó el freno en su loca caída

Un paciente fue referido al Hospital Carrión de Huancayo con traumatismo encéfalo craneano grave.

Tras el accidente, los vecinos salieron alarmados de sus viviendas y comercios, encontrando los cuerpos de las víctimas tendidos en la vía. Una testigo dijo que el serenazgo tardó en llegar para auxiliar a los heridos.

Chofer involucrado, sus resultados de dosaje aún no se conocen

Respecto al dosaje etílico practicado al conductor Gustavo Walter Gonzales Asto (48), los resultados aún no se conocen, aunque fuentes no oficiales dan cuenta que este habría estado en una celebración en la parte alta.

HERIDOS:

Cristhian Gutiérrez Tello (25 años)

Rudy Walter Aylas Peñaloza (32 años)

Henry Cahuari Terreros (33 años)

Felicia Morales Reyes (30 años)

Ángel Javier Aguirre (47 años)

Henry Cavani Tencios (33 años)

Nataly Rivas Cipriano (22 años)

Alexander Sánchez Hidalgo (trasladado al Hospital DAC Huancayo)

Mateo Sánchez (2 años)

Pol Triguoso Yupanqui (23 años)

Cintia Cárdenas Taipe (¿?)

Alejandro Cuyas Vidal (38 años)