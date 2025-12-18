Diez salones de belleza ubicados en el centro comercial Constitución fueron sancionados por utilizar productos cosméticos vencidos, durante operativos inopinados realizados por la Municipalidad Provincial de Huancayo a través de su Unidad de Bromatología.

En la intervención se hallaron esmaltes, tintes para cabello, botox capilar y otros insumos estéticos con fechas de caducidad correspondientes a los años 2023 y 2024, lo que representa un riesgo directo para la salud de los usuarios. Por esta infracción, cada local recibió una multa equivalente al 15 % de una UIT, y no se descarta la clausura de los establecimientos reincidentes.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: técnico irá a prisión preventiva por ataque físico y sexual a su exconviviente

El jefe de la Unidad de Bromatología, Jesús Vila Retamozo, indicó que los controles se intensifican por la alta demanda de servicios estéticos en temporada de promociones, Navidad y Año Nuevo. Añadió que algunos locales cerraron apresuradamente al notar la presencia de los fiscalizadores, hecho que será considerado para reforzar los operativos.