Mediante Resolución Suprema N.° 147, firmada por el presidente de la República, José Jerí Oré, el general PNP Danilo Vera Carbajal, actual jefe de la Región Policial Junín, fue pasado a la situación de retiro por la causal de renovación de cuadros, medida que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2026.

La disposición incluye a un total de 25 generales de la Policía Nacional del Perú que dejarán el servicio activo como parte del proceso de reorganización institucional.

Cabe recordar que el general Vera realizó recientemente su última presentación pública al exponer el plan “Vecindario Seguro”, durante la cual destacó la adquisición de camionetas y motocicletas destinadas al patrullaje policial en la región Junín.