Durante 60 días calendario, la Policía Nacional del Perú asumirá el control del orden interno en distritos de Ayacucho, Cusco y Junín, tras la declaratoria de estado de emergencia dispuesta por el Poder Ejecutivo para enfrentar delitos como narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 143-2025-PCM y autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la PNP, con acciones basadas en inteligencia y mapas del delito. En este periodo se restringen derechos constitucionales como la libertad de tránsito, reunión y la inviolabilidad del domicilio.

El estado de emergencia comprende distritos de las provincias de La Mar, La Convención y Satipo, aunque el decreto excluye determinados centros poblados y corredores estratégicos ya bajo regímenes especiales. Las operaciones se ejecutarán conforme a los protocolos legales sobre uso de la fuerza y protección de personas en condición de vulnerabilidad.