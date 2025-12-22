Los Censos Nacionales 2025 registraron una cobertura superior a la prevista en la región Junín, según informó el director departamental del INEI, Jhon Zumaeta, quien destacó que el operativo censal se encuentra en su etapa final de recuperación.

En total, se logró asignar el 100 % del territorio y más del 99 % ya se encuentra cubierto o en proceso, tanto en zonas urbanas como rurales.

“Esto nos consolida como uno de los mayores despliegues estadísticos realizados en la región”, afirmó Zumaeta.

De acuerdo con el balance preliminar, en Junín se programó censar 579 751 viviendas; sin embargo, hasta el 16 de diciembre se alcanzó la cifra de 620 257 viviendas, es decir, un 7 % más de lo estimado inicialmente.

“Se censaron 40 506 viviendas adicionales a lo programado, lo que evidencia un crecimiento real no previsto en el marco censal”, precisó el funcionario, resaltando la magnitud del trabajo de campo.

Viviendas desocupadas

En cuanto a la ocupación de viviendas, el INEI explicó que el alto número de casas desocupadas (158 648, equivalentes al 25,6 %) responde a la dinámica territorial y a procesos de migración, principalmente desde zonas rurales hacia capitales departamentales y Lima.

Asimismo, el censo en línea tuvo una participación mínima en la región, con solo 748 viviendas registradas bajo esta modalidad, equivalente al 0,1 % del total.

Respecto a la población, hasta el momento se ha censado a 1 338 357 personas de una población programada de 1 362 688, lo que representa una brecha de apenas 1,8 puntos porcentuales. “Es imposible que la tasa de no respuesta llegue a dos dígitos”, aseguró Zumaeta.