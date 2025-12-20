Un simulacro de incendio urbano realizado en los centros comerciales Mesa de Oro y Gamarrita Wanka permitió evaluar la capacidad de respuesta ante emergencias en plena campaña navideña, dejando como resultado 1,536 personas afectadas, además de 5 fallecidos, 2 desaparecidos y 15 heridos, según el escenario planteado.

El ejercicio fue organizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo, a través de la Oficina de Defensa Civil, y contó con la participación activa de comerciantes, brigadas internas y entidades de respuesta, quienes realizaron una evacuación ordenada.

Desde la Gerencia de Seguridad Ciudadana se informó que estas acciones buscan prevenir tragedias durante las fiestas de fin de año, periodo de alta concentración de público. Asimismo, se indicó que ya se vienen realizando inspecciones al cableado eléctrico, rutas de evacuación y aforo, en coordinación con Electrocentro y la Policía Nacional.

Las autoridades anunciaron que continuarán los simulacros y controles preventivos para reducir riesgos y garantizar la seguridad de la población.