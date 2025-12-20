Un obrero que que trabajada en la colocación de medidores en un reservorio murió tras caer a un abismo; otro obrero resultó herido en el distrito de Huasicancha.

El lamentable accidente laboral se suscitó al promediar las 17:30 horas del jueves en el reservorio 1.18 del Huasicancha en Huancayo. Luis Tirapo Santiago (39), natural de Chimbote, quien trabajaba para la empresa de Servicios Generales Gálvez Vásquez EIRL, cayó aparatosamente a un abismo de 35 metros, rodó por la pendiente y una roca lo impactó tras la caída.

TRASLADO

Sus compañeros de trabajo socorrieron a los obreros. Aún con vida rescataron a Luis Alejandro Tirapo y lo trasladaron al centro de salud del distrito de Chongos Alto, donde según denunciaron los obreros no quisieron atenderlo, mencionando que debían evacuarlo al hospital Carrión de Huancayo.

En el nosocomio, los médicos nada pudieron hacer para salvarlo, indicando que falleció por las graves lesiones que sufrió.

A LA MORGUE

El cadáver del infortunado fue trasladado a la morgue de Hualhuas, donde los forenses indicaron que la causa del deceso era un politraumatismo.

Los familiares desconsolados llegaron desde Chimbote para llevar el cuerpo de Tirapo hasta su tierra natal.

Asimismo, se conoció que la Policía investiga el accidente laboral. En tanto la empresa que construye pozas de oxidación, canales, reservorios y otras construcciones se hizo cargo del sepelio.