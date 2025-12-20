Masiva concurrencia de familiares, vecinos y amistades, se registran en los velorios de las dos personas que perdieron la vida, producto de un lamentable accidente donde una camioneta embistió a 14 personas, dos de ellos fallecieron y los otros quedaron seriamente heridos. El sepelio de los dos difuntos se realizará el sábado 20 en el Cementerio General de Pichanaqui.

En velorio de la señora Gertrudis Quichca Baltazar (49), quien deja en orfandad a sus cuatro hijos, 2 de ellos menores de edad de 8 y 11 años, se realiza en el local comunal del sector Buenos Aires - José Carlos Mariátegui, del distrito de Pichanaqui. Sus hijos y familiares lloran por la repentina pérdida de su ser querido.

El velorio del otro fallecido identificado como Máximo Huamán Navarro (54), se realiza en el sector de Nueva Luz de Esperanza, donde también se congregaron familiares vecinos, todos lamentan la partida al más allá del varón.

En el accidente fallecieron: Gertrudis Quichca Baltazar (49) y Máximo Huamán Navarro (54).

HERIDOS

Heridos: Cristhian Gutiérrez Tello (25), Rudy Walter Aylas Peñaloza (32), Henry Cahuari Terreros (33) Felicia Morales Reyes (30), Ángel Javier Aguirre (47), Henry Cavani Tencios (33), Nataly Rivas Cipriano (22), Alexander Sánchez Hidalgo (trasladado al Hospital DAC Huancayo), Mateo Sánchez (2), Pol Triguoso Yupanqui (23), Cintia Cárdenas Taipe y Alejandro Cuyas Vidal (38).