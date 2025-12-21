Decenas de viviendas, galpones y corrales, así como cientos de codornices y cuyes muertos, son el trágico saldo que dejó un inusual ventarrón en el barrio San Lorenzo del distrito de Pucará. El fenómeno natural —por fortuna— no dejó fallecidos ni heridos que lamentar.

“Venía sonando, pensamos que era la lluvia, pero era un remolino. Empezaron a caer las tejas; por un pelito me salvé de que me caigan a la cabeza”, cuenta Pelaya Ureta, quien vio afectados los corrales donde cría ovejas.

Afectada recoge las tejas de su vivienda.

Pero fue la familia de Ingrid Huamán (30) la que lo perdió prácticamente todo: electrodomésticos, muebles y alimentos quedaron afectados tras el colapso del techo de su cocina. Por suerte, no había nadie en la casita de madera.

“Llegué y todas las calaminas estaban dobladas. Todo se había volteado, todo levantado. Mis víveres y ropas han quedado completamente mojados”, relató entre lágrimas.

El techo de su vivienda colapsó tras fenómeno natural.

No fueron los únicos afectados: en la casa de la familia Laveriano, los galpones de cuyes terminaron aplastados por un pequeño muro que cayó de una vivienda aledaña; murieron unos 80 ejemplares.

Los pobladores cuentan que hace 20 años no presenciaban un fenómeno similar, que por suerte no dejó víctimas.

MÁS AFECTADOS

El ventarrón se llevó también el techo de un criadero de codornices. Tres mil ejemplares murieron tras el siniestro. Emperatriz Pérez, propietaria del emprendimiento, calcula pérdidas de por lo menos 80 mil soles.

“No me voy a rendir, voy a seguir”, dice a pesar de la situación adversa.

Animales murieron tras ventarrón.

La joven emprendedora pide ayuda a la población con la compra de sus huevitos de codorniz en su local ubicado en las inmediaciones de los jirones Piura y Huancas, en Huancayo.