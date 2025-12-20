Huancayo: Padres denuncian intento de secuestro a escolares dentro de colegio





Las cifras de homicidios en el Perú han mostrado un preocupante aumento con un alza del 12.8%, que han afectando a Lima, Trujillo, Piura y otras localidades donde la incidencia delictiva también creció. En la Región Policial Junín de acuerdo al cuadro de producción y la incidencia delictiva se han registrado 24 homicidios de enero a noviembre de este año.

Asimismo, se ha registrado 4 mil 312 denuncias por robos y hurtos; 165 denuncias por extorsión.

El general PNP Danilo Vera mencionó que este año se han realizado 3 mil 860 operativos, se detuvo a mil 582 ciudadanos peruanos y 25 extranjeros por delitos y 41 menores cometieron ilícitos hasta noviembre de este año.

También se ha registrado 10 casos de prostitución femenina, 13 proxenetas detenidos. Asimismo, se intervino 384 vehículos por delitos contra el patrimonio, se recuperó 26 carros con orden de captura y se recuperó 44 vehículos robados.

RECEPTACIÓN

El jefe de la Región Policial de Junín, Vera Carbajal, informó sobre el número de delitos contra el patrimonio (robos hurtos, estafas), 26 mil 72 denuncias el 2023, 22,307 el 2024 y 15 mil 841 el 2025, con una baja del 41%.

“Es gestión de dos años son cifras objetivas que se pueden corroborar”, dijo Danilo Vera. En detalle mencionó que son 4 mil 723 las denuncias por robos registradas en el 2023; 2 mil 928 (2024) y 725 el 2025; por hurtos 8 mil 527 (2023), 6 mil 179 (2024) y 3 mil 587 (2025). En cuanto a los delitos de receptación fueron 282 (2023), mil 349 (2024); mil 135 (2025); denuncias por extorsión 423 (2023), 178 (2024) y 165 (2025). Respecto a los delitos contra la seguridad pública 4 mil 526 (2023).

De la misma manera: 4 mil 533 (2024) y 3 mil 286 el 2025. De enero a noviembre del 2023 se detuvo a 4 mil 326 choferes conduciendo ebrios; 4 mil 350 (2024) y 2 mil 649 (2025); en delitos contra el cuerpo, la vida y la salud 2 mil 413 casos el 2023, 2 mil 119 (2024) y mil 874 (2025); delitos contra la libertad sexual mil 596 (2023), mil 425 (2024) y mil 443 (2025) ; violencia familiar 10 mil 208 (2023) ; 8 mil 154 (2024) y 7 mil 387 (2025).

RECUPERAN

En cuanto a los homicidios en Junín, Vera Carbajal dijo que se incrementaron, “son unos 24, uno de ellos, Jhon Wilber Choque Olivo de 40 años, a quien lo mataron tras una pelea por una deuda haciendo uso de un arma de fuego. La mayoría son crímenes tras fiestas a las que concurren las víctimas; se pelean o golpean con objetos contundentes. Es difícil controlar los eventos sociales”, refirió.

Además, mencionó que con nuevos patrulleros se busca fortalecer la presencia policial para prevenir y se reduzca la cantidad de homicidios. Vera Carbajal, también mencionó que por los delitos contra los derechos intelectuales se recuperaron 150 mil soles en mercadería; por delitos de contrabando 740 mil soles; se incautaron 623 celulares.

“Hay una cifra negra, muchos ciudadanos no denuncian, por ello se preparó programas como la presencia policial del personal administrativo como parte del plan Genesis, cubren servicio de 7 am a 8 pm fortaleciendo la presencia policial. Se ha implementado una innovación tecnológica con el registro de vehículos menores intervenidos con los datos para las verificaciones, se implementó un modelo de encuesta para la mejor la atención al público en las comisarías y la plataforma web de la Región PNP Junín”, dijo el alto oficial.

Vera aseguró que la Policía bajará la incidencia delictiva fortaleciendo el trabajo preventivo con el vecindario seguro.