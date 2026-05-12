La alcaldesa provincial de Arequipa, Ruccy Oscco Polar, anunció ayer que realizará cambios en el 50 % de los funcionarios de confianza de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), mientras que el resto continuará en evaluación. La autoridad recordó que a su administración le quedan menos de ocho meses, por lo que el reordenamiento del equipo técnico será focalizado.

Oscco informó que los nuevos gerentes municipales serán presentados este miércoles 13 de mayo. Sin embargo, adelantó dos nombres clave: Alejandro Maldonado asumirá la Gerencia Municipal y Jimmy Boris estará a cargo de la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional. Afirmó que la renovación busca fortalecer áreas estratégicas sin desestabilizar el funcionamiento general de la entidad.

“Tengo a todos mis gerentes, como es Seguridad Ciudadana, Transportes, Gerencia Municipal, entre otros. El miércoles presentaré mi equipo de trabajo que me va a acompañar en este corto periodo. No vengo a despedir a la gente porque tampoco puedo comenzar de cero, mi periodo es corto”, señaló.

OBRAS QUE TENDRÁN CONTINUIDAD

La alcaldesa también aseguró que su administración dará continuidad a proyectos de envergadura, como Yura–Yuramayo y el puente Umapalca, en el distrito de Sabandía. No obstante, evitó precisar si estas obras se culminarán durante su mandato.

Oscco señaló que esta semana se reunirá con su equipo de Desarrollo Social para evaluar qué proyectos pueden dejar encaminados. “Tengo entendido que había una obra de Yura–Yuramayo. Me voy a reunir con la alcaldesa de Yura; lo vamos a evaluar para ejecutar esa obra, también está involucrado el Ministerio de Transportes. El puente Umapalca lo voy a encaminar y ver que se ejecute. Vamos a ver qué obras más podemos dejar”, afirmó.

La autoridad provincial supervisó ayer la obra de asfaltado de la avenida Ricardo Palma, donde constató avances importantes pese al corto plazo de ejecución establecido en 20 días. Según indicó, los trabajos han alcanzado un 40 % de progreso en la primera semana, con un solo turno de operación.