En las afueras del Terminal de Huancayo, a lo largo de la avenida Evitamiento y Huancavelica, las empresas de transporte interprovincial han abierto improvisadas agencias de viajes. “Solo tienen autorización de la comuna tambina para vender pasajes, pero, lo cierto es que allí embarcan y desembarcan pasajeros, pese a que no están autorizados”, manifestó el subgerente del Terminal Terrestre de Huancayo, Edilson Pucllas Quispe.

El funcionario asegura que han notificado a la Sutran para que erradique a estas empresas. Ayer se realizó un operativo a las 8:30 horas e infraccionaron a dos combis. Pese a ello, la informalidad se agudiza cada día más.

Una de las empresas que opera allí es la empresa Nazareno, que no cuenta con ninguna autorización y funciona sin ninguna fiscalización.

De otro lado, las quejas contra las empresas de transporte, por mandarlos a embarcar fuera del terminal terrestre de Huancayo, también son permanentes. Ayer, un pasajero reclamó que le vendieron un pasaje y luego no halló el bus para embarcar.

Otra queja fue contra la empresa Pol Dorado. Hace días el bus se malogró en Casapalca y los pasajeros tuvieron que embarcar a otros buses, pero no devolvieron el pasaje. Ángel Javier Gaspar, quien es uno de los pasajeros perjudicados, contó que 8 de mayo viajó de Lima a Huancayo y pagó 70 soles en Yerbateros, pero cuando el vehículo se malogró en Casapalca, tuvo que abordar otro bus que le cobró 40 soles más.

El afectado mencionó que junto a otros pasajeros van a enviar documento al Indecopi y también a la empresa, ya que según el reglamento de operatividad del Terminal esto implica una sanción. Ayer, en el counter de Pol Dorado, en el Terminal de Huancayo, un vendedor de boletos quien no quiso identificarse, manifestó que los pasajeros tenían que ir a su oficina en la avenida Evitamiento y Huancavelica para que les devuelvan el pasaje.

Amenazas

Por su parte, el subgerente del Terminal de Huancayo, Edilson Pucllas Quispe, destacó la afluencia de transporte de autos informales. ”A la puerta del terminal acuden los llamadores de autos y cuando tratamos de retirarlos amenazan a los trabajadores del terminal, incluso a uno lo han lanzado a los matorrales”, dijo. Ante las amenazas, han optado por tomarles fotografías y están preparando una denuncia formal.

Ante el caos que ha cercado al Terminal de Huancayo, han pedido a la Sutran que realice operativos más constantes.

Responsabilidad

A su turno, el gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jorge Quispe Avila, señaló que corresponde a la Sutran a prevenir la informalidad y que se embarque a los pasajeros en terminales autorizados.

Indicó que les han enviado cartas y han pedido operativos conjuntos, también demandaron el apoyo de la Policía Nacional, en especial de la USE, ya que los informales, cuando son intervenidos, se enfrentan a la autoridad y atacan sus vehículos. También han pedido la intervención de la Dirección Regional de Transportes.

Otro problema, son los huecos en la avenida Evitamiento, desde la avenida Mariscal Castilla hasta Huancavelica, un sector que luce como si fuera una zona minada. Aunque, se ha pedido el mantenimiento a la comuna huanca, aún no se interviene. Los conductores tienen que esquivar los huecos por temor a quedarse atrapados.