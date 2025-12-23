Tres pacientes del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé de EsSalud en Huancayo fueron dados de alta médica y podrán reencontrarse con sus familias esta Navidad, tras ser sometidos con éxito a trasplantes de riñón y córnea. Los procedimientos se realizaron gracias a la donación de órganos, tanto de un donante con muerte cerebral como de un familiar directo.

Dos de los beneficiados recibieron órganos de un donante fallecido: una mujer de 30 años, odontóloga, quien fue sometida a un trasplante de riñón, y un trabajador de serenazgo que recibió un trasplante de córnea. Ambos evolucionaron favorablemente y expresaron su gratitud por la oportunidad de retomar su vida con mejores condiciones de salud.

La tercera paciente, una enfermera de 32 años diagnosticada con enfermedad renal crónica, recibió un riñón donado por un familiar cercano, lo que le permitió dejar la diálisis y continuar su recuperación de manera satisfactoria bajo supervisión médica especializada.

Especialistas del hospital destacaron que los trasplantes fueron exitosos y resaltaron la importancia de fortalecer la cultura de donación de órganos en el país, señalando que estos procedimientos representan una nueva oportunidad de vida para pacientes que esperan durante años una intervención que les permita volver a compartir momentos con sus seres queridos.