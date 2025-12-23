Es posiblemente el nacimiento más grande del valle del Mantaro, construido en una habitación de más de 50 metros cuadrados y con “una cantidad de piezas —según su creadora, Rosmery Pichihua Aiquipa— imposible de calcular”.
Esta impresionante representación está ubicada en Matahuasi (Concepción). No solo está conformada por figuras religiosas, sino también por danzas y costumbres como la tunantada, morenada, los shapish, avelinos y otras manifestaciones culturales.
“Hace 20 años tengo algunas de las piezas y cada Navidad mi sala ya estaba repleta, no se podía ni entrar. Desde entonces armo el nacimiento y hace tres años que es así de grande”, cuenta la madre de familia y catequista de Concepción.
Rosmery comenta, además, que la inclusión de las danzas en el pesebre responde a su importancia en la región: “En el valle del Mantaro siempre hay danzas; con devoción y mucho respeto, son bienvenidas en el nacimiento”.
El armado de un pesebre de estas proporciones puede tomar hasta tres meses. En él no solo se representa el nacimiento de Jesucristo, sino cada uno de los pasajes bíblicos: desde la anunciación a María hasta la huida de Belén junto a Jesús y José.
Para ver el nacimiento puede comunicarse al 961658007 o llegar al paradero del Colegio Agropecuario en Matahuasi.
