Es posiblemente el nacimiento más grande del valle del Mantaro, construido en una habitación de más de 50 metros cuadrados y con “una cantidad de piezas —según su creadora, Rosmery Pichihua Aiquipa— imposible de calcular”.

Hace 20 años arma el nacimiento y acumula miles de piezas.

Esta impresionante representación está ubicada en Matahuasi (Concepción). No solo está conformada por figuras religiosas, sino también por danzas y costumbres como la tunantada, morenada, los shapish, avelinos y otras manifestaciones culturales.

Morenos y Chinchilpos están presentes en decoración.

“Hace 20 años tengo algunas de las piezas y cada Navidad mi sala ya estaba repleta, no se podía ni entrar. Desde entonces armo el nacimiento y hace tres años que es así de grande”, cuenta la madre de familia y catequista de Concepción.

Nacimiento armado en una habitación de 50 metros cuadrados.

Rosmery comenta, además, que la inclusión de las danzas en el pesebre responde a su importancia en la región: “En el valle del Mantaro siempre hay danzas; con devoción y mucho respeto, son bienvenidas en el nacimiento”.

Tunantada brilla junto a pesebre.

El armado de un pesebre de estas proporciones puede tomar hasta tres meses. En él no solo se representa el nacimiento de Jesucristo, sino cada uno de los pasajes bíblicos: desde la anunciación a María hasta la huida de Belén junto a Jesús y José.

Figuras representan el anunciamiento a Virgen María.

Para ver el nacimiento puede comunicarse al 961658007 o llegar al paradero del Colegio Agropecuario en Matahuasi.

