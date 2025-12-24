Los precios de las carnes continúan marcando el ritmo de las compras de las amas de casa en los principales mercados de Huancayo, a medida que las familias se preparan para las celebraciones navideñas. En un recorrido por los principales centros de abasto se observó mayor afluencia en el área de carnes rojas; mientras que, el sector de pescados registra poca concurrencia.

En el mercado Maltería, se identificó que el kilo de pavo se oferta a un precio aproximado de S/ 15.50, mientras que la pavita alcanza los S/ 19. En el mismo establecimiento, el kilo de carne de cerdo se oferta a S/ 17 el kilo. Comerciantes indicaron que la demanda se incrementa conforme se acerca la fecha central de las celebraciones, tanto para Navidad como para Año Nuevo.

Uno de los productos innovadores es el cuy, que varias vendedoras ofrecen pelado y limpio, listos para sazonar. Su precio varía entre S/ 20 y S/ 33 por unidad, dependiendo del tamaño, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan innovar en la mesa familiar.

“Yo voy a hacer cuisito para la familia, para innovar, crío mis cuyes en mi casa y eso cocinaré”, comentó Zenaida Enríquez, ama de casa, mientras realizaba sus compras en el mercado.

En tanto, en el mercado Modelo, una de las carnes más vendidas es el pavo, cuyo precio por kilo lo comercializan a alrededor de los S/ 17. “Algunos se llevan medio pavo pero varios llevan por entero, mañana va a aumentar más la venta hasta el mediodía más o menos”, señaló una comerciante del mercado Modelo de Huancayo, quien atendía a los clientes que iban llegando.