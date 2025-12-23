Un total de 387 comerciantes participan en la Feria Navideña El Tambo 2025, instalada en el jirón Sebastián Lorente, desde el jr. Nemesio Raez hasta la avenida Huancavelica, con el objetivo de impulsar la economía local durante las fiestas de fin de año.

La actividad fue inaugurada por el alcalde distrital Julio César Llallico, quien resaltó que la feria busca brindar oportunidades económicas a familias de escasos recursos, ofreciéndoles un espacio ordenado y formal para la venta de sus productos.

Desde la Municipalidad de El Tambo se informó que la feria contará con seguridad privada y el apoyo permanente del Serenazgo, a fin de garantizar compras seguras para la población. Asimismo, se invitó a los vecinos a apoyar a los comerciantes locales.

TE PUEDE INTERESAR: Junín: Pasan al retiro al general PNP Danilo Vera desde enero de 2026

En la feria, que atenderá hasta el 1 de enero de 2026, los visitantes podrán encontrar ropa, calzado, panetones, chocolates, vinos, adornos navideños, platos típicos y otros productos, en un ambiente familiar y organizado.