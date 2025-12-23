Una panificadora clandestina dedicada a la elaboración de pizzas fue clausurada en el distrito de Chilca, tras detectarse graves deficiencias sanitarias que ponían en riesgo la salud pública, durante un operativo realizado en el marco de las acciones preventivas por las fiestas navideñas.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección de Salud Ambiental, en coordinación con la Fiscalía Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital de Chilca, quienes inspeccionaron los ambientes de producción y almacenamiento, encontrando condiciones insalubres que no garantizaban la inocuidad de los productos.

Ante estas irregularidades, las autoridades dispusieron la suspensión inmediata de las actividades del establecimiento, hasta que se levanten todas las observaciones relacionadas al orden, limpieza e higiene.

Finalmente, se exhortó a la población a comprar alimentos solo en locales formales y autorizados, especialmente en estas fechas de alta demanda, con el fin de prevenir riesgos a la salud de los consumidores.