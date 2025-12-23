Un voraz incendio redujo a cenizas la vivienda prefabricada de una familia humilde en el sector San Pedro de Saños, barrio Tambo Anya, en Huancayo. El siniestro ocurrió el lunes 22 de diciembre, al promediar el mediodía, a solo dos días de celebrarse la Navidad.

Mariluz, madre de cuatro menores de 11, 7, 4 y 1 año de edad, relató entre lágrimas que se encontraba vendiendo ceviche en la calle cuando vecinos la alertaron que su casa se estaba incendiando. Al llegar, encontró todo completamente destruido. La vivienda, construida con material prefabricado y compuesta por dos ambientes, estaba valorizada en aproximadamente 2 mil soles.

El fuego consumió todas sus pertenencias, incluyendo ropa, enseres y alimentos. “No quedó nada, ni siquiera el saco de arroz que había comprado hace poco”, contó la mujer, natural de Huancavelica.

El esposo de Mariluz se encontraba en Arequipa por trabajo y retornaba a Huancayo por las fiestas de fin de año, sin imaginar que hallaría su hogar reducido a cenizas.

Vecinos de la zona pidieron apoyo urgente para la familia damnificada, que hoy lo perdió todo y enfrenta las festividades navideñas sin un techo ni recursos para sus hijos.