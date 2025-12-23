MIRA ESTO: Concepción: Este es el nacimiento más grande del Valle del Mantaro

Por enésima vez ayer se inundó el centro de salud de Chilca. El reciente cambio de los techos que realizó la Red Valle del Mantaro, no sirvió para nada y es que el servicio de atención prenatal de gestantes terminó como un pozo de agua, el mobiliario terminó remojado, al igual que un duplex de monitoreo.

El personal de salud estaba indignado. Y tuvieron que coger escobas y baldes para retirar el agua, pero era imposible. “Esa política de resanar y resanar, no da resultados en un centro de salud que está en ruinas, hace poco removieron el techo, pero ahora el centro de salud de Chilca está peor”, dijo una trabajadora.

DOCUMENTOS. En el servicio de admisión también se filtró el agua y varios documentos terminaron remojados. Los trabajadores amenazan con reiniciar las protestas, ya que estamos en una época de lluvia y estos problemas se van a agudizar si las autoridades no intervienen.

Respecto a la obra de ampliación del servicio de emergencia, se anunció que se entregaría en diciembre pero hasta la fecha no culminan.

La consejera Kelly Flores Más, señaló que en la última presentación de la directora de la Red Valle del Mantaro, ante el consejo regional, habría mencionado que no hay presupuesto para concluir el mantenimiento de techos, que ya debió culminar. Y la ampliación del servicio de emergencia aún no se entrega, también por la limitación presupuestal.

“Lamentablemente, no hay una mirada de reacción oportuna de la distribución de los recursos, tanto el C.S. de Chilca como otros centros de salud están en situación crítica, los pacientes y trabajadores lo están sufriendo”, mencionó. El plan mil que en alguna oportunidad anunció el Ministerio de Salud no llega al primer nivel de atención en la región Junín.

Hasta cuando seguirán en estas condiciones.

Sin respuesta

Ayer, llamamos a la directora de la Red Valle del Mantaro pero no respondía llamadas al igual que el director de Diresa Junín.