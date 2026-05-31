Un joven mototaxista resultó herido tras ser atacado con un arma blanca por un sujeto en las inmediaciones del Parque Grau, en el distrito de Parcona (Ica). El agresor logró escapar y vecinos piden apoyo para su identificación y ubicación.

Grave delito

El atacante, un hombre que al momento del hecho se encontraba sin polo, portaba un cuchillo de más de 30 centímetros de longitud. Por causas que aún se investigan, habría intentado atentar contra la vida del conductor de un mototaxi de color rojo.

La víctima trató de defenderse durante la agresión; sin embargo, sufrió una herida a la altura de las costillas provocada por el arma blanca. Testigos señalaron que el joven gritaba “me ha clavado” mientras solicitaba ayuda tras el ataque.

Tras la intervención de personas que se encontraban en la zona, el herido fue trasladado a un centro hospitalario, donde recibió atención médica para tratar la herida punzocortante.

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