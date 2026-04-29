Una situación de alto riesgo se registró en el distrito de Subtanjalla, en la provincia de Ica y terminó generando inquietud entre los vecinos por la posible liberación del implicado, un hombre con múltiples antecedentes policiales por graves delitos.

Amenaza con cuchillo

El incidente ocurrió la tarde del 27 de abril en el sector Alto Huarango. De acuerdo con los denunciantes, un hombre identificado como José Luis Peña Álvarez llegó hasta una bodega mientras se realizaba la descarga de productos y comenzó a alterarse de forma repentina. Testigos señalaron que el sujeto, aparentemente bajo los efectos de drogas, empezó a gritar y a exigir que no se dejara mercadería en el local, provocando la huida de los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Dentro del establecimiento permanecía la propietaria, una mujer de 44 años, quien se vio directamente expuesta cuando la situación se tornó más violenta. Un familiar intervino para resguardarla, pero el agresor respondió sacando un cuchillo de cocina y lanzando amenazas contra ambos.

La intervención conjunta de allegados y agentes policiales permitió controlar al individuo antes de que se concretara un ataque. No obstante, el caso ha tomado un giro que preocupa a la comunidad: debido a su condición al momento de los hechos, el sujeto fue considerado inimputable, por lo que la denuncia quedó registrada bajo una calificación menor (agresión verbal).

Cabe señalar que José Luis Peña Álvarez cuenta con un historial de detenciones policiales por graves delitos, incluyendo antecedentes por violación sexual y lesiones graves, y ha cumplido previamente condena en un establecimiento penitenciario.

El episodio ha puesto nuevamente en discusión la respuesta frente a situaciones donde la violencia se mezcla con problemas de adicción a las drogas.

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